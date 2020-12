Nell'ultimo anno e mezzo si è imposto come uno dei migliori attaccanti emergente in tutto il panorama internazionale. Lautaro Martinez ha conquistato a suon di gol il posto da titolare nell'Inter e quello al fianco di Messi nella nazionale argentina. Inevitabile che su di lui si concentrasse l'attenzione dei club più importanti di tutta Europa, compreso lo stesso Barcellona che vorrebbe ricomporre la coppia con la Pulce anche nel club blaugrana. Riguardo alle voci che vorrebbero Lautaro vicino all'approdo in Catalogna è intervenuto l'agente del calciatore, Beto Yaquè, intervistato da Olè: "Lautaro sta bene dov'è, in un club dove sta crescendo e imparando molto. E' un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un calciatore di elite. La cosa più importante è stata la capacità di adattarsi subito al calcio europeo, è arrivato in Italia e ha iniziato a giocare quasi automaticamente. Entrava in campo e faceva gol e così è riuscito subito a dimostrare le sue doti. Per quello che ha fatto vedere si è guadagnato l'affetto dei tifosi e anche questo è stato molto importante perchè gli ha permesso di continuare a far vedere il proprio valore".