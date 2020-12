Il difensore sul futuro dell'argentino: "Prenderà lui una decisione a seconda delle sensazioni che proverà in questa stagione, per noi è importante sia come giocatore che come persona. Sarebbe difficile se andasse via, spero possa rimanere. Con CR7 grande rivalità, sono i migliori giocatori del 21° secolo e Leo è stato il migliore della storia. Speriamo continuino a giocare ancora per tanti anni"