L'attaccante ha chiesto di interrompere il contratto (scadenza a giugno 2021) con i colchoneros per motivi familiari. Lo riporta As. Con l'Atletico ha segnato 83 reti in 216 partite dal 2010 ad oggi

Le strade di Diego Costa e dell'Atletico Madrid potrebbero separarsi a breve. Come riportato da As, l'attaccante avrebbe infatti chiesto ai colchoneros di rescindere il contratto, in scadenza a giugno 2021, per motivi familiari. Il club sta valutando la richiesta del centravanti, che da inizio stagione è sceso in campo sette volte in campionato realizzando due reti, contro Granada e Elche.

La palla passa all'Atletico L'arrivo di Luis Suarez e la crescita di Joao Felix hanno fatto scalare Diego Costa nelle gerarchie di Simeone. A lungo fondamentale per gli schemi del Cholo, l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha giocato complessivamente 216 partite segnando 83 reti con la maglia dell'Atletico Madrid, indossata in tre distinti periodi (da giugno 2010 a gennaio 2012, da giugno 2012 a giugno 2014 e da gennaio 2018 ad oggi): indimenticabile la stagione 2013/2014, quando Diego Costa realizzò 35 gol. Se l'Atletico dovesse avallare la richiesta, potrebbe poi intervenire durante la sessione di calciomercato invernale per sostituire l'attaccante nato a Lagarto il 7 ottobre 1988.