In conferenza prima della sfida all'Eibar l'allenatore commenta l'intervista di Messi a La Sexta: "Ha detto che prenderà una scelta a fine stagione. Non posso certo influenzarlo. La sua assenza? Aveva un fastidio alla caviglia e gli abbiamo concesso qualche giorno di riposo in più". E sulla possibilità che l'argentino passi al Psg a giugno 2021: "Non dipende da Pochettino" MESSI: "VIA DAL BARCELLONA? DECIDO A FINE STAGIONE"

La conferenza prepartita di Ronald Koeman, allenatore del Barcellona che martedì sera attende l'Eibar al Camp Nou, è stata l'occasione per parlare del presente e del futuro di Leo Messi. Koeman ha commentato l'intervista concessa da Messi al canale televisivo spagnolo 'La Sexta'. L'argentino ha parlato del suo contratto, in scadenza a giugno 2021, spiegando che aspetterà che la stagione finisca per decidere se restare al Barcellona o andare via. "Non ho visto l'intervista dal vivo ma ho letto le sue parole - la risposta di Koeman - penso che sia giusto che Leo faccia un'intervista per raccontare le sue opinioni. Ha detto che prenderà una scelta a fine stagione. Non posso certo influenzarlo, quello che possiamo fare è metterlo nelle condizioni di giocare sempre al meglio. Sul futuro, vedremo che succederà". Il numero 10 ha anche speso parole di stima per il lavoro di Koeman. "L'ho apprezzato - spiega l'allenatore - stiamo apportando dei cambiamenti in un anno di transizione e lui è un elemento chiave".

"Vacanze extra per i problemi alla caviglia" leggi anche Messi, problema alla caviglia: resta in Argentina L'allenatore olandese ha spiegato la ragione del rientro posticipato da Rosario concesso al fuoriclasse argentino: "Leo aveva manifestato un fastidio alla caviglia nella partita che abbiamo vinto per 3-0 contro il Valladolid (dove Messi aveva eguagliato il record di reti realizzate con la stessa squadra, appartenente a Pelé con 644), non si è potuto allenare e non è in grado di giocare la partita di domani - le parole di Koeman - per questo che gli abbiamo concesso più giorni di ferie. Potrebbe tornare già a inizio 2021. Il nostro medico sociale ci ha detto che una settimana senza allenamenti gli basterà per stare meglio". Senza nascondere i disagi causati dall'assenza di Leo: "Per noi è una perdita importante, ma lui non è un sistema a sè, fa parte di un sistema di gioco".