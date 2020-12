Priorità alle cessioni per gli azzurri, soprattutto in attacco. In stand-by la situazione che riguarda Milik: De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni e il polacco vuole un ingaggio top. Su Llorente c'è la Juve, che ha chiesto informazioni all'agente. Capitolo esterni: Giuntoli continua a sondare il mercato, ma bisognerà prima vendere (Ghoulam e Malcuit i possibili partenti)

Tutta un’altra storia rispetto ad un anno fa. Perché la rivoluzione di gennaio 2020, cinque acquisti e quasi novanta milioni investiti sul mercato, non verrà replicata. Del resto la rosa messa a disposizione di Gattuso da De Laurentiis e Giuntoli ha dato garanzie in termini di qualità e profondità. Il Napoli sarà sempre pronto a cogliere occasioni nella sessione invernale ma fondamentalmente il primo obiettivo riguarderà le cessioni di Milik e Llorente. Sul polacco, in scadenza a giugno, la situazione è ancora in fase di stallo. Le richieste di De Laurentiis, non meno di 15 milioni, e quelle del giocatore, che pretende ingaggio top, al momento stanno scoraggiando i club interessati. Un braccio di ferro che rischia di scontentare entrambe le parti. Il Napoli, che lo perderebbe a zero a giugno, e Milik, che quasi certamente perderebbe la possibilità di disputare gli Europei. Più probabile a questo punto che si risolva prima la situazione legata a Llorente, per il quale -nei giorni scorsi- la Juventus ha contattato l’agente.