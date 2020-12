L'attaccante ha chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza a giugno 2021. Lascia l'Atletico Madrid dopo 83 reti in 216 partite. Il suo futuro potrebbe essere in Cina o in Brasile, anche se in Europa non mancano gli estimatori tra Premier League e Liga CALCIOMERCATO NAPOLI, MILIK TIENE IN STALLO LE PUNTE Condividi:

Diego Costa lascia l'Atletico Madrid. L'attaccante aveva chiesto la risoluzione del contratto per motivi personali e nell'arco di 24 ore il club spagnolo ha accordato la sua richiesta. Termina in anticipo allora il legame tra il centravanti e i colchoneros, che aveva come scadenza il 30 giugno del 2021. A ufficializzare l'addio è una breve nota diffusa dall'Atletico: "Abbiamo dato l'ok a Diego Costa per la risoluzione del suo contratto. Gli auguriamo buona fortuna per la prossima fase della sua carriera".

Lascia l'Atletico dopo 83 reti in 216 partite leggi anche Atletico, Trippier sospeso fino a marzo per una scommessa Il centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo, classe 1988, lascia l'Atletico dopo aver giocato sette partite nella Liga 2020/21, con due reti. Non ha mai giocato invece quest'anno in Champions League a causa degli infortuni che ne hanno condizionato la prima parte di stagione. In carriera l'attacante ha indossato la maglia dell'Atletico in tre distinti periodi (da giugno 2010 a gennaio 2012, da giugno 2012 a giugno 2014 e da gennaio 2018 ad oggi) mettendo insieme 83 reti in 216 presenze. La miglior stagione dal punto di vista realizzativo è la 2013/14, quando Diego Costa mise a segno ben 35 reti. L'arrivo di Luis Suarez e la crescita di Joao Felix quest'anno lo hanno fatto scalare indietro nelle gerarchie di Simeone ma non è escluso che il club madrileno ora intervenga durante la sessione invernale di calciomercato per rinforzare l'attacco.