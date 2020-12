Milan, la strategia di mercato per gennaio

Priorità a difesa e centrocampo: si cercano profili giovani e non molto costosi, in linea con la politica degli ultimi anni. Al momento, invece, non si pensa a un vice-Ibra: s'interverrà solo in caso di occasioni favorevoli. Buone notizie dal campo. Kjaer è rientrato in gruppo

Un 2020 ad alti livelli, un Natale da capolista e un 2021 tutto da vivere. Il Milan si affaccia al nuovo anno con entusiasmo e fiducia, valutando anche eventuali operazioni da effettuare in sede di calciomercato. La priorità della dirigenza rossonera resta sempre quella di aggiungere alla rosa un difensore centrale. Si cerca un profilo giovane, non costosissimo e che possa rappresentare un investimento per il futuro. Inoltre il Milan vuol prendere anche un centrocampista, da aggiungere ai vari Bennacer, Tonali e Kessié. Krunic ha dimostrato di essere più adatto a ricoprire una posizione nei tre trequartisti dietro la punta, anziché nei due davanti alla difesa. La dirigenza rossonera cerca quindi una quarta alternativa in quel ruolo, privilegiando anche in questo caso un profilo giovane e di prospettiva.

Capitolo attaccante

Ad oggi, invece, il club rossonero non sta pensando a un vice-Ibrahimovic. Il centravanti svedese rientrerà nel mese di gennaio e il Milan ha già in rosa tanti calciatori offensivi. Quando Ibra c'è, gioca. E dietro di lui i titolari, al momento, sono Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Pioli ha inoltre a disposizione anche Castillejo, Brahim Diaz, Hauge e Leao, oltre ai giovani Maldini e Colombo. Il Milan punta sui giovani, ma ha capito che per ottenere risultati importanti ci vogliono anche calciatori di esperienza. Gente alla Ibra, insomma. Ecco perché, ad oggi, le priorità sono la difesa e il centrocampo e che, solo in caso di grande occasioni, s'interverrà anche in attacco.