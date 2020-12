Il Cagliari e Radja Nainggolan, pronti per un nuovo capitolo insieme. Quel ritorno, sfumato nella sessione estiva di calciomercato, si sta per concretizzare in queste ore: i rossoblù infatti stanno lavorando agli ultimi dettagli per l’acquisto in prestito del centrocampista dall’Inter fino al termine della stagione in corso. Il belga era stato uno dei protagonisti lo scorso anno col Cagliari, ma i due club non erano riusciti a raggiungere un accordo con i nerazzurri a fine campionato per un trasferimento definitivo. L’infortunio di Marko Rog ha dato un’accelerata definitiva alla trattativa, con Di Francesco che ritroverà un giocatore già allenato alla Roma.