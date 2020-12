La notizia l’aveva anticipata il nostro Gianluca Di Marzio il 16 dicembre scorso. Ora è anche ufficiale. L’Atalanta abbraccia il suo primo acquisto: si tratta di Joakim Maehle Pedersen: l’esterno danese classe ‘97 arriva dal Genk a titolo definitivo e si sta già allenando con la squadra su autorizzazione del suo vecchio club. Il giocatore è costato 10 milioni di euro e bonus. “L’Atalanta comunica – si legge in una nota stampa ufficiale - di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joakim Mahle Pedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l'autorizzazione del Genk. L'operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all'apertura della campagna trasferimenti".

Chi è Joakim Maehle

Il nuovo acquisto dell’Atalanta di Gasperini è un terzino destro, ma può giocare anche più avanzato. Forte fisicamente e rapido, è molto adatto per il gioco e il modulo di Gasperini. Cresciuto nel settore giovanile dell’Aalborg, in Danimarca, è arrivato nel club belga nel 2017 per 1,3 milioni di euro. 130 presenze con la maglia del Genk finora, con 6 gol e 22 assist in totale. Anche 6 partite e 1 gol con la nazionale maggiore danese. In questa stagione ha raccolto 16 presenze, una rete e 4 assist in Jupiler Pro League. Nel 2019 ha anche sfidato il Napoli in Champions League.