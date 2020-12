Il lavoro sul mercato non si ferma. Neanche all’ultimo giorno dell’anno. Diversi incontri per un Genoa a caccia di rinforzi per Ballardini con l’obiettivo di abbandonare la zona calda della classifica. Tra i nomi valutati dai rossoblù c’è quello del 32enne Kwadwo Asamoah, svincolato dall’Inter. Intanto, visite mediche per Denis Vavro dalla Lazio

È l’ultimo dell’anno, ma gli uomini mercato sono in piena opera. Al Genoa soprattutto dove, nelle ultime ore, si sono susseguiti diversi incontri con agenti di mercato. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra per il neo allenatore Davide Ballardini e tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Tra i nomi valutati c’è quello di Kwadwo Asamoah, classe ’88, ultima esperienza all’Inter. Fermo dopo la risoluzione contrattuale con i nerazzurri di ottobre. Il ghanese rappresenterebbe sicuramente un ottimo rinforzo di qualità ed esperienza per il centrocampo genoano, in una sessione di mercato difficile caratterizzata dalla mancanza di risorse fresche per poter chiudere colpi a titolo definitivo. Il Genoa valuterà bene e poi cercherà di capire se è il caso di intervenire in quel settore.