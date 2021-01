"Siamo molto riconoscenti verso i giocatori che hanno giocato da noi. Con Fabio in particolare, che personalmente conosco dalla Sampdoria". Così Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus , sull'ipotesi di un ritorno in bianconero di Fabio Quagliarella . "Al di là delle occasioni il mercato è mosso dalle necessità - ha aggiunto Paratici -. Noi crediamo di avere una rosa competitiva, giochiamo partita dopo partita e vedremo se intervenire o meno"

Juve-Quagliarella, la situazione al momento

QuaglIarella, che non è sceso in campo nella partita contro l'Inter, lascerebbe la Sampdoria solo per un contratto di un anno e mezzo, mentre la Juve è orientata a prendere un attaccante per sei mesi. A questo punto si potrebbe prendere in considerazione un’opzione per l’anno successivo, ma è difficile che il club bianconero scelga un giocatore oltre la citata soglia dei sei mesi. Senza dimenticare i 37 anni di Quagliarella. La Samp, inoltre, chiederebbe un indennizzo di un milione.