Cutrone lascia la Fiorentina e torna ai Wolves

La Fiorentina ha trovato con il club inglese un accordo per la risoluzione anticipata del prestito dell'attaccante italiano, che stava trovando poco spazio in viola. Cutrone torna quindi al Wolverhampton e dovrebbe restare a disposizione di Nuno Espirito Santo per la seconda parte di stagione

Dopo appena un anno si è definitivamente chiusa l'avventura di Patrick Cutrone alla Fiorentina. L'attaccante classe 1998, chiuso in quest'inizio di stagione dalla presenza in attacco di Vlahovic e Kouamé, ha trovato pochissimo spazio sia con Iachini che con Prandelli. Il club di Rocco Commisso ha quindi rinunciato all'opzione che aveva per il riscatto e ha raggiunto un "accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore", come confermato dai viola sul proprio sito ufficiale. Cutrone rientra quindi al club inglese e dovrebbe restare nella rosa di Nuno Espirito Santo per sostituire Raul Jimenez, operato per la frattura al cranio riportata nella gara con l'Arsenal del 29 novembre. Ci sarà un confronto tra l'ex attaccante del Milan e l'allenatore portoghese, che chiederà al giocatore di restare a sua disposizione in questo finale di stagione.