Manchester United, ufficiale l’acquisto di Diallo

È cominciata ufficialmente l’avventura di Amad Diallo al Manchester United . Il club inglese infatti ha comunicato sui propri canali ufficiali di aver formalizzato l’acquisto del giocatore classe 2002, che dunque lascia l’ Atalanta . Gasperini avrebbe voluto trattenerlo fino al termine della stagione in vista della probabile cessione di Gomez , ma lo United lo ha voluto a partire da gennaio come da accordi già presi ad ottobre. Ai bergamaschi vanno 25 milioni di euro più 15 di bonus , mentre il giovane ivoriano ha firmato un contratto fino a giugno 2025 con l’opzione di estenderlo per un’altra stagione.

Diallo: "Il sogno diventa realtà"

vedi anche

I migliori acquisti per media voto: Osimhen primo

Diallo ha commentato così il trasferimento in Inghilterra. "Dopo aver aspettato dall'estate, finalmente il sogno diventa realtà. Sono molto ambizioso e ci sono tante cose che voglio raggiungere. Quando ho parlato con l'allenatore, sapevo che sarei andato nel club perfetto. Ci sono tanti grandi giocatori, prometto che lavorerò duro ogni giorno per imparare da loro e migliorare. Ho avuto tempo per prepararmi a questo trasferimento, sia fisicamente che mentalmente, ed essere pronto per questo club fantastico" ha detto l’attaccante.

Il benvenuto di Solskjaer

"Lo seguivamo da molti anni e l'ho osservato anche io in prima persona, credo che sia uno dei giovani talenti più interessanti. Qui c'è tutto quello che occorre per permettergli di raggiungere il suo potenziale. Servirà del tempo affinché si adatti, ma la velocità, la visione, le abilità nel dribbling lo aiuteranno in questo processo. È un giocatore con tutti gli attributi che gli servono per essere un elemento importante del Manchester United negli anni a venire" sono state le prime parole di Solskjaer sul nuovo acquisto.