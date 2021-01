Dopo il 3-0 del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, la quarta sconfitta consecutiva, la società gialloblu ha ufficilizzato l'esonero di Fabio Liverani. Al suo posto torna Roberto D'Aversa, autore della magnifica cavalcata dalla Serie C all'undicesimo posto in A: avrà il compito di far uscire la squadra dalla zona retrocessione

La decisione era nell’aria e alla fine è puntualmente arrivata: il Parma ha deciso di voltare pagina ed esonerare Fabio Liverani . All’ex allenatore del Lecce era stata data l’ultima, decisamente complicata, occasione contro l’Atalanta di Gasperini e dopo il 3-0 subito al Gewiss Stadium, con la squadra reduce da 4 sconfitte consecutive e risucchiata al terzultimo posto dal pareggio del Torino che l’ha agganciata in classifica a quota 12, non c’è più stato nulla da fare. “Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”, si legge nel comunicato pubblicato dalla società gialloblu sui propri canali ufficiali, col presidente Krause che ha voluto ringraziare personalmente Liverani anche con un bel messaggio sul proprio profilo twitter.

D'Aversa a Collecchio, parte la sua seconda avventura al Parma

seire a

Guarda tutti i gol della 16^ giornata

Al posto di Liverani torna sulla panchina del Parma Roberto D’Aversa, arrivato nelle prime ore di questo giovedì 7 gennaio a Collecchio per riprendere quel lavoro interrotto in estate da alcune incomprensioni con la nuova dirigenza statunitense. Ad attenderlo la dirigenza al completo con la quale pranzerà dopo essersi sottoposto al tampone. Nel pomeriggio, poi, il primo allenamento con la squadra. Alla fine, dunque, ha prevalso la linea della frangia italiana del Parma, che ha voluto richiamare l’ex allenatore e ha convinto Krause a non puntare su un profilo di maggior respiro internazionale che in una situazione già di grande difficoltà avrebbe dovuto cominciare da zero il proprio lavoro. Sulla panchina gialloblu in 4 stagioni D’Aversa è riuscito a portare il Parma dalla Serie C all’undicesimo posto in Serie A: ora tutti si augurano che riesca a riportare serenità all’ambiente e consenta ai Ducali di ottenere una salvezza che non sembrava essere l’obiettivo iniziale della squadra.