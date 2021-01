Shomurodov, 6 1 affare alla Piatek?

Fino a pochi mesi fa, anche il più preparato esperto di calcio internazionale avrebbe vacillato: perché onestamente in pochi avevano mai sentito parlare di Eldor Shomurodov, prima che il Genoa lo andasse a prendere. Lontano, molto lontano. Nato a più di 6000 km di distanza da Genova e invece non così distante da Samarcanda, canzone di Roberto Vecchioni e città del suo Uzbekistan. “Salvami, salvami, grande sovrano”, cantava il cantautore brianzolo. A Genova non lo chiamano ancora così, anche se per lui sarebbe quasi un passo indietro, visto che, nonostante il suo metro e 90, in patria l'hanno omaggiato col soprannome poco impegnativo di “Messi uzbeko”. Ma chissà che non si riveli proprio “Eldor”, come il suo nome, l’uomo decisivo per salvare il Genoa: dopo il numero notevole nell’azione dell’assist per il gol di destro alla Lazio, subito un altro colpo d’alta scuola: la rete di testa al Sassuolo che ha di nuovo scatenato questa giovane voce, da apprezzare rigorosamente in lingua originale (memorabile la telecronaca ma anche il doppiaggio di ballardini…)