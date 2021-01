Gennaio ricco d'impegni per l'Inter, tra campionato e calciomercato. I nerazzurri proseguono la rincorsa al primo posto, mentre al momento risulta difficile concludere operazioni per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ne ha parlato Beppe Marotta a DAZN: "Voglio tranquillizzare i tifosi perché la società è solida – ha detto – Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria nel calcio e nel mondo, è normale che ci siano delle difficoltà. Ma siamo uomini di sport, queste situazioni ci portano a una maggiore compattezza e un maggior senso di appartenenza alla squadra. Mercato? Il fatto che non ci sia modo di fare investimenti ci porta a valutare attentamente questo gruppo. Operazioni fattibili non ce ne sono, valutiamo la riconferma totale di questa squadra".