Un nuovo attaccante in arrivo per la Sampdoria, che sta chiudendo per Ernesto Torregrossa. I blucerchiati hanno trovato l'accordo con il Brescia per il giocatore classe 1992, che è quindi pronto a tornare in Serie A dopo aver collezionato in questa stagione 12 presenze e 5 gol in Serie B. Operazione imbastita sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 6 milioni più 1 di bonus. Mancano ancora alcuni dettagli per la chiusura definitiva, ma la trattativa è in dirittura d'arrivo.