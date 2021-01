Dall’ultimo incontro avvenuto ieri non sono arrivati aggiornamenti sostanziali: la proposta del Milan è ancora abbastanza lontana dalle richieste del giocatore (sul quale si sono già mossi in modo altri club) ma l’intenzione è quella di rinnovare e si continua a trattare.

E’ vero: non sono stati registrati passi avanti nella trattativa tra il Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu , Gordon Stipic, per il rinnovo di contratto del turco. Ma comunque l’incontro che c’è stato nella giornata di mercoledì ha confermato la volontà di voler trovare una soluzione per il rinnovo del trequartista, anche se c’è ancora una certa distanza tra le parti. L’offerta del club è ancora bassa rispetto alle richieste iniziali del giocatore , per questo le parti si riaggiorneranno cercando di raggiungere una soluzione condivisa: al momento, dunque, si dovrà aspettare ancora . Il dialogo proseguirà anche perché ci sono due squadre che si sono informate in modo deciso su Calhanoglu, offrendogli un ingaggio superiore rispetto a quello che gli garantisce il Milan ora.

La stagione di Calhanoglu

Calhanoglu è diventato uno dei punti cardine del Milan di Stefano Pioli, specialmente da quando ricopre in modo stabile il ruolo di trequartista. Finora ha collezionato 24 presenze in stagione in tutte le competizioni, totalizzando 6 reti e 9 assist. Proprio questa centralità nel progetto può fare la differenza nella trattativa del rinnovo. Il fatto di essere diventati “grandi” insieme non può non avere un peso in una trattativa, che poi alla fine sempre nei risvolti economici si deciderà