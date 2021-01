Soualiho Meité è arrivato a Milano, pronto per iniziare la sua nuova avventura rossonera. Il centrocampista classe 1994 lascia dunque il Torino e sarà presto a disposizione di Stefano Pioli. Il giocatore ha raggiunto la sua nuova città, rilasciando anche le sue prime dichiarazioni: "In qualsiasi momento devi essere pronto quindi sì, me l'aspettavo. Ho già parlato con Kessié. Qui per vincere lo scudetto? Sì, per forza. Il Milan è primo e deve restare primo. Vediamo come vanno questi quattro mesi, poi parleremo anche del futuro". La giornata di venerdì 15 gennaio sarà quelle delle visite mediche. Successivamente arriverà anche la firma sul contratto, dopo di che Meité inizierà ufficialmente la sua nuova avventura al Milan.