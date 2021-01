Meité è il rinforzo in arrivo per il centrocampo, il Milan cerca un difensore giovane e valuta anche l'arrivo di un possibile vice-Ibrahimovic. E, per l'attacco, sono sensibilmente aumentate le quotazioni di Mario Mandzukic . Il centravanti croato è ancora svincolato dopo la fine della sua esperienza di 6 mesi in Qatar, all'Al-Duhail, e potrebbe far ritorno in Italia a un anno di distanza dall'addio alla Juventus. Il Milan ne ha parlato con il suo agente Giovanni Branchini e sembra deciso a procedere. I prossimi giorni saranno decisivi, da vedere se i rossoneri proseguiranno nella trattativa e troveranno l'accordo economico con il giocatore.

I numeri di Mandzukic in Italia

L'attaccante croato classe 1986 è arrivato in Serie A nell'estate del 2015, dopo una breve esperienza di un anno all'Atletico Madrid. In quattro stagioni e mezza con la Juventus ha vinto 4 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe e ha disputato una finale di Champions League, segnando anche in rovesciata il gol del momentaneo pareggio nella gara vinta per 4-1 dal Real Madrid a Cardiff. In totale, con la maglia bianconera, ha collezionato 162 presenze e 44 reti, diventando anche un idolo dei tifosi per la duttilità e per il suo spirito combattivo. È stato un punto fermo per quattro anni della Juventus di Allegri, con Sarri invece è rimasto fuori dal progetto tecnico e ha deciso così di trasferirsi in Qatar.