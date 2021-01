Il club francese ha fatto una prima offerta da 8 milioni più 1 di bonus, ritenuta troppo bassa da De Laurentiis. Intanto gli intermediari sono in contatto per limare le distanze e trovare un punto d’incontro per sbloccare la trattativa

L’Olympique Marsiglia fa sul serio per Arkadiusz Milik, che potrebbe presto tornare a giocare. L’attaccante, fuori dal progetto tecnico del Napoli, ha bisogno di spazio per guadagnarsi un posto nella Polonia che parteciperà ai prossimi Europei e al momento il club francese è la soluzione più concreta. Gli intermediari delle due società sono quotidianamente in contatto per avvicinare le parti. Al momento, il Marsiglia ha offerto 8 milioni di euro più 1 di bonus legato alla qualificazione in Champions League. Il Napoli, invece, chiede 15 milioni tra parte fissa e bonus, più il 25% della futura rivendita. Una pretesa giudicata troppo alta dai francesi, ma il dialogo comunque prosegue, nella speranza di raggiungere presto un punto d’incontro.