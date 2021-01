Pato: "Sogno il Milan, che coppia io e Ibra!"

Il brasiliano, oggi svincolato, allo scoperto nell'intervista alla Gazzetta dello Sport: "I rossoneri sono nel mio cuore, sarebbe un sogno tornare. Ora sto bene e in Serie A posso ancora dire la mia. Mi ispiro a Ibrahimovic, che coppia saremmo io e Zlatan!" Condividi:

La sua storia d'amore con il Milan non si è mai del tutto interrotta: troppo amore nei confronti dei colori rossoneri, nonostante il matrimonio non sia andato nel migliore dei modi causa i troppi infortuni e qualche errore. Alexandre Pato, svincolato dopo la fine dell’avventura con il San Paolo, non nasconde tutta la sua nostalgia per il Milan: "Certo, come potrei non averla. Stiamo parlando di 150 partite, 63 gol, uno scudetto e una Supercoppa di Lega. Sarebbe un sogno poter tornare al Milan, che è nel mio cuore", ha affermato il brasiliano nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

"Mi ispiro a Ibra. Con Zlatan saremmo una gran coppia" approfondimento Milan vicino Meité: idea Mandzukic per l'attacco "Se accetterei il ruolo di vice Ibrahimovic? Direi di sì, che problema c’è? Ma semplicemente perché io non arriverei per fare il vice: giocherei, mi basterebbero un paio di partite per convincere il mister…", ammette divertito il brasiliano classe 1989. "Magari con Ibra potremmo giocare insieme, saremmo una gran coppia. Mi ispiro a lui innanzitutto perché se Ibra può fare quel che fa a 39 anni, posso riuscirci anch’io a 31. Basta solo la volontà, che lui ha dentro e fuori dal campo. Per me è uno stimolo osservarlo. Più si invecchia e più si deve lavorare. Lui e il Milan si stanno dando tutto vicendevolmente e Ibra è fondamentale per la crescita del club. Può fare ancora un’altra stagione alla grande. E’ un bravo ragazzo, magari a volte un po’ strano ma molto buono. Impazzisco anche per Hernandez, una via di mezzo tra Cafu e Serginho", ha affermato Pato.