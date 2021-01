Tra campo e mercato, il Milan è alla ricerca di un centrocampista. E la priorità si chiama ormai Soualiho Meité del Torino. Già nei giorni scorsi, soprattutto dopo l’abbandono della pista Koné del Tolosa (diretto al Mönchengladbach) erano stati avviati dei dialoghi per il classe ’94 granata. I contatti sono proseguiti in queste ore, dove Milan e Torino stanno cercando di far quadrare i numeri tra le cifre: in totale 10 milioni di euro, i club stanno definendo come dividere questa somma tra prestito oneroso e diritto di riscatto. La trattativa è in stato avanzato. Giovedì può essere la giornata della fumata bianca, per fare poi le visite mediche e mettere Meité a disposizione già per la sfida contro il Cagliari. Già nella gara di Coppa Italia di martedì, proprio tra Milan e Torino, Meité era rimasto in tribuna. Il motivo lo aveva spiegato Giampaolo nel post partita a Rai Sport: "Dovete chiedere a Vagnati. Posso dire che Meité non era a disposizione perché è in partenza, ma quello che succede domani non lo so". Anche il ds granata Vagnati, appunto, si era espresso sulla trattativa nel pre-gara: "Ne stiamo parlando. Vedremo nelle prossime ore, ma non c’è solo il Milan". Le attenzioni ulteriori erano quelle del Verona, ma adesso l’affare è praticamente chiuso con il Milan.