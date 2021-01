Il Milan vira deciso su Tomori: si può chiudere

Dopo aver chiuso per Meité, il Milan cerca anche un nuovo rinforzo per la difesa. I rossoneri vogliono sempre un profilo giovane e di prospettiva, su cui puntare eventualmente anche per il futuro. Avanza la candidatura di Fikayo Tomori, centrale classe 1997 di proprietà del Chelsea. Una sola presenza in questa Premier League alla seconda giornata contro il Liverpool, praticamente mai utilizzato dopo le 22 partite giocate lo scorso anno tra campionato, Champions League e altre coppe. Il Milan sarebbe pronto a puntare su di lui e prosegue il filo diretto con il Chelsea per provare a chiudere la trattativa. Operazione impostata su un prestito con diritto di riscatto: la richiesta dei Blues è di 30 milioni di euro, ma i rossoneri stanno cercando di abbassarla. Ma si va avanti con fiducia, il Milan punta ad avere presto un nuovo rinforzo per la difesa. Tomori è diventata la priorità dopo l'infortunio di Simakan, mollato dai rossoneri che però potrebbero riprovarci in estate.