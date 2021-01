Il direttore sportivo analizza il mercato biancoceleste, dopo l'arrivo del classe 2000 Kamenovic per giugno: "Il nostro obiettivo è sempre quello di fare una rosa competitiva e i giovani fanno parte di questo progetto. Kamenovic può ricoprire diversi ruoli in difesa, giocatore di grande prospettiva"

Il calciomercato della Lazio nelle parole di Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, poco prima del derby. Tare si è soffermato in particolare sull'acquisto di Dimitrije Kamenovic, difensore sinistro classe 2000 che arriverà a giugno dal Cukaricki (fino al termine della stagione rimarrà in prestito al club serbo): "Il nostro obiettivo è di fare una rosa competitiva e i giovani fanno parte di questo progetto, soprattutto viste le difficoltà dell'ultimo anno. Kamenovic è un acquisto per la prossima stagione, può ricoprire diversi ruoli in difesa ed è un giovane di grande prospettiva".