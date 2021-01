Un mercato di gennaio per rinforzare la squadra nel presente, ma anche proiettato verso il futuro: è questa la strategia attuata dalla Lazio , che in quest'ottica ha chiuso l'acquisto in vista di giugno di Dimitrije Kamenovic , difensore classe 2000 del Cucaricki. Il giovane serbo potrà giocare indistintamente come terzo a sinistra nella difesa a 3 alla quale si affida spesso Inzaghi, oppure come terzino sempre dallo stesso lato in caso di schieramento a 4.

Chi è Kamenovic

188 cm di altezza e grande fisico, che non gli impediscono però di mettere in mostra anche buone doti tecniche. Molto bravo nei cross e nell'uno contro uno, grazie a queste qualità è stato paragonato in patria ad Aleksandar Kolarov, che a Roma conoscono molto bene visto il suo doppio passato sia nella stessa Lazio che poi ai cugini giallorossi. Cresciuto in squadre minori, il Cucaricki è stata finora l'unica squadra professionistica di Kamenovic: tutta la trafila nel settore giovanile, per arrivare poi all'esordio in campionato poco più che 18enne. Da allora un anno e mezzo da protagonista, con 44 presenze collezionate con la maglia del club, tra cui 37 in Super Liga, 6 in Coppa e 1 nel turno di qualificazione di Europa League. Non solo club però, visto che il giovane difensore ha già giocato in tutte le formazioni giovanili della selezione serba: 23 presenze totali tra Under 16 e Under 21, con l'esordio in nazionale maggiore nel mirino. Per Kamenovic il calcio è una questione di famiglia, visto che anche il padre Zoran è stato un buon calciatore con la maglia del Radnicki: a differenza del figlio il suo ruolo però era quello dell'attaccante, con il compito di realizzarli i gol e non di impedirli come Dimitrije. La carriera di Zoran si interruppe molto presto a causa di un grave infortunio, ma il proprio DNA è stato trasmesso al figlio, che adesso è pronto a raccogliere l'eredità e portare avanti il nome Kamenovic anche in un campionato prestigioso come quello italiano.