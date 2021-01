Il club del presidente De Laurentiis segue da vicino il giovane esterno sinistro del Benfica. Portoghese classe 2000, in questa stagione si è già messo in mostra in campionato e in Europa League: ecco chi è l'obiettivo del Napoli

Un nuovo prospetto da regalare a Gennaro Gattuso per rinforzare la difesa: il Napoli si muove sul mercato e segue con attenzione Nuno Tavares , giovane esterno sinistro del Benfica . Valutazioni in corso, la società del presidente De Laurentiis ha individuato nel terzino portoghese classe 2000 un possibile investimento importante sia per l'immediato che per il futuro.

Chi è Nuno Tavares

Portoghese di quasi 21 anni (li compirà il prossimo 26 gennaio), Nuno Tavares in questa stagione si è messo particolarmente in mostra con il Benfica, club nel quale è arrivato dal Casa Pia nel 2015/16 (dopo una breve parentesi allo Sporting) ed è poi cresciuto facendo tutta la trafila nelle giovanili. In questo campionato ha collezionato in totale 8 presenze, oltre alle 4 in Europa League e alle 2 in Coppa di Portogallo. Nella scorsa annata (2019/20), quella dell'esordio tra i grandi dopo gli exploit con le formazioni giovanili soprattutto in Youth League e le esperienze con la formazione "B" del Benfica, è riuscito anche a realizzare 1 gol e 4 assist nel massimo campionato portoghese. In bacheca vanta una Supertaça, ovvero la Supercoppa di Portogallo, vinta nel 2020 contro lo Sporting Lisbona, mentre a livello giovanile ha vinto un campionato nazionale Under 19 nella stagione 2017/18.

Catatteristiche tecniche

Ben strutturato fisicamente (184 cm), è un terzino di spinta che ha nella velocità uno dei suoi punti di forza. Dotato di un buon mancino (già 3 gli assist serviti in stagione), può anche essere adattato come quarto di centrocampo e come esterno di destra. Più propenso alla fase offensiva, nelle ultime stagioni sta crescendo anche in fase di copertura: il Napoli ha messo gli occhi su di lui, potrebbe essere il nome giusto per la fascia sinistra.