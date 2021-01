Problemi per Scamacca, la Juve torna su Giroud?

Un nuovo attaccante per permettere ad Andrea Pirlo maggiori rotazioni in attacco, una necessità divenuta ancora più impellente dopo l’infortunio al ginocchio di Dybala che lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco per tutto gennaio. In questa sessione di trattative la Juventus continua la caccia all'attaccante e sul taccuino dei bianconeri c’è sempre Gianluca Scamacca, protagonista di un’ottima prima parte di stagione col Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Durante i colloqui tra le parti, il club neroverde ha confermato che è disposto a far partire l’attaccante classe 1999 solo in prestito con obbligo di riscatto, rifiutando le prime soluzioni proposte dalla Juventus che prevedevano un affare in prestito con diritto di riscatto.