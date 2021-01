Un nuovo ruolo da centrocampista centrale davanti alla difesa che potrebbe però non essere sufficiente per la sua permanenza all' Inter. Nelle ultime ore si è mosso qualcosa intorno al nome di Christian Eriksen . Il suo agente ha infatti avviato una serie di contatti approfonditi con alcuni club di Premier League. Tra questi c'è sicuramente il Tottenham , che sarebbe ben felice di prendere il centrocampista danese in prestito, anche se rimane l'ostacolo dell'ingaggio del calciatore da superare.

Difficoltà per il ritorno al Tottenham

Un'ulteriore difficoltà per riportare Eriksen alla corte di Mourinho è rappresentata dalle richieste del club nerazzurro: l'Inter vorrebbe infatti cedere il danese in prestito oneroso, mentre il Tottenham lo prenderebbe soltanto a titolo gratuito. Per altri club le condizioni potrebbero essere più vantaggiose, ma al momento non c'è nessuna trattativa che potrebbe far pensare a un addio imminente di Eriksen. Qualcosa però si muove.