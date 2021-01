Inter, Esposito lascia la Spal e passa al Venezia

Sebastiano Esposito riparte dal Venezia : è ufficiale. L’attaccante, classe 2002, era stato ceduto in prestito alla Spal all’inizio della stagione, ma ora giocherà in un’altra squadra di Serie B. Risolto l’accordo con i biancazzurri, dove non è riuscito a lasciare il segno, il giocatore concluderà l’annata nel Venezia. "FC Internazionale Milano comunica ufficialmente la risoluzione del prestito di Sebastiano Esposito con la società SPAL e la contestuale cessione temporanea dell'attaccante al Venezia FC sino al 30 giugno 2021" si legge sul sito ufficiale dei nerazzurri.

Esposito, la Serie B per fare esperienza

Sebastiano Esposito era stata una delle rivelazioni della scorsa stagione con la maglia dell'Inter, con cui aveva collezionato 15 presenze e una rete, su rigore contro il Genoa il 21 dicembre 2019. Memorabile anche il rigore procuratosi nel successo dei nerazzurri sul Borussia Dortmund in Champions League. Il finale di campionato in cui non ha più trovato spazio ha suggerito alla dirigenza una cessione in prestito per dargli continuità. Passato in prestito alla Spal, ha sommato 13 presenza tra campionato e Coppa Italia, con una sola rete all'attivo. Ora sul suo cammino c'è il Venezia per rilanciarsi.