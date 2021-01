Dal futuro al presente, con la sfida alla Juve di domenica sera: "Dopo tanti anni di dominio Juve, quest’anno il campionato è più equilibrato : il Covid-19, le 5 sostituzioni, hanno cambiato un po’ tutto. Ma meglio, è più divertente, meno scontato", ha affermato Lautaro. Che non nasconde le ambizioni tricolore: "Siamo un bel gruppo, lottiamo per un solo obiettivo: vincere. Quando ci riusciremo, sarà bellissimo . Abbiamo avuto una fase di adattamento, ci sta, è arrivata gente nuova. Ora siamo lì, dove volevamo essere. Dobbiamo lavorare ogni giorno per restarci, migliorarci, per essere sempre più squadra. È l’unica cosa da fare".

"Conte fondamentale per la mia crescita"

Lautaro che ha avuto parole importanti per Conte: "È un allenatore molto esigente, che lavora per migliorarti fisicamente e tatticamente. Per me è stato fondamentale il suo arrivo all’Inter, mi ha fatto crescere tanto". Pensiero sul compagno di squadra Lukaku: "Con lui sto bene, in campo e fuori. È un bravo ragazzo, parla otto lingue ed è importante questo in una squadra come la nostra. Ed è molto umile. Ha una storia simile alla mia, veniamo dal niente, ci capiamo". Per concludere, Lautaro ha commentato così le voci che la scorsa estate vedevano Messi all’Inter: "È stato un sogno anche per me, certo che sì. Giocare con lui è fantastico. È il miglior giocatore al mondo. Ho la fortuna di giocare in nazionale con lui. Noi giovani guardiamo lui, ascoltiamo lui".