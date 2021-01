Il giocatore è a Istanbul per firmare un contratto con il Fenerbahce: "Felice, Dio mi ha dato la possibilità di giocare per la squadra del mio cuore". Si sarebbe svincolato dall'Arsenal a fine stagione: ai Gunners era arrivato nel 2013

Mesut Ozil, talento della Germania campione del mondo nel 2014 e in rotta con l'Arsenal, è arrivato a Istanbul per firmare un contratto con il Fenerbahce. "Sono eccitatissimo - ha detto Ozil all'emittente turca Ntv -, perché Dio mi ha dato la possibilità di vestire la maglia del Fenerbahce. E' la mia squadra del cuore, lo farò con passione e orgoglio e daro' tutto per questo club".



Ozil si sarebbe svincolato a fine stagione dall'Arsenal, che ha confermato il trasferimento del turco-tedesco al Fenerbahce senza fornire ulteriore dettagli. Alcuni media turchi riportano che il giocatore firmerà un contratto di tre anni e mezzo, fino a giugno del 2024, cn la sua nuova squadra e dovrebbe guadagnare sui 5 milioni a stagione (2.5 per quella in corso).