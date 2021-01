Il Genoa prova ad accelerare per Lammers e ne ha parlato con l'Atalanta proprio in occasione della sfida del Gewiss Stadium. Colloqui in corso per ottenere una priorità sul giocatore, che arriverebbe in prestito. In caso di esito positivo della trattativa con i nerazzurri, il Genoa libererebbe Scamacca che farebbe ritorno al Sassuolo per poi cambiare nuovamente squadra.