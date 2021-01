Non soltanto l'arrivo di Mandzukic e la stretta per Tomori, il Milan continua a lavorare sul mercato e potrebbe pensare di regalare un nuovo terzino sinistro a Stefano Pioli. Considerando l' imminente partenza di Conti verso il Parma , sarebbero soltanto tre gli esterni bassi nella rosa rossonera (Theo Hernandez, Calabria e Dalot, con Kalulu che era stato preso per fare il terzino ma viene impegato da centrale) e per questo motivo Maldini e Massara potrebbero provare a rinforzare il reparto con un profilo internazionale. Un'idea più che concreta, infatti, porterebbe a Junior Firpo , esterno sinistro classe '96 che in questa stagione sta trovando poco spazio al Barcellona .

Trattativa complessa: le eventuali difficoltà

CALCIOMERCATO

In ogni caso, quella per Firpo - che in passato era stato accostato all'Inter e che viene seguito anche dal Napoli - sarebbe un'operazione complessa essenzialmente per due motivi. Il primo, è quello relativo alla valutazione che il Barcellona farebbe del giocatore: anche se l'affare si dovesse fare in prestito, solitamente il Milan cerca di andare su giocatori che in un secondo momento potrebbero essere acquistati. In secondo luogo, bisognerebbe fare i conti con alcuni dubbi del giocatore, che in caso di trasferimento al Milan si troverebbe davanti Theo Hernandez: andare via dal Barcellona dove sta giocando poco (appena 9 presenze in totale tra Liga e Champions) per trovare poco spazio in rossonero potrebbe rappresentare una problematica ulteriore. Al di là di questi dettagli, però, l'idea c'è e il Milan ci lavora: per la fascia sinistra Junior Firpo è un'ipotesi.