L'attaccante polacco è sempre più vicino al trasferimento in Ligue 1: l'affare dovrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto sulla base di 13 milioni di euro, tra parte fissa e bonus più una percentuale sulla futura rivendita. La giornata giusta per la definizione dovrebbe essere quella di martedì 19 gennaio

Arkadiusz Milik all' Olympique Marsiglia , ci siamo quasi. Continuano i contatti tra il Napoli e il club francese, che nelle ultime ore è sempre più vicino all'attaccante polacco, in scadenza di contratto a giugno e fuori dai piani tecnici della società azzurra. L'intesa totale sembra infatti ormai a un passo e la giornata giusta per l'accordo potrebbe essere quella di domani, martedì 19 gennaio . L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 13 milioni di euro: 8 milioni come parte fissa più 5 di bonus o 9 milioni più 4 di bonus . Il Napoli, che otterrebbe inoltre il 20% o il 25% sulla eventuale futura rivendita del giocatore, adesso sta preparando i contratti per il rinnovo di 18 mesi di Milik, propedeutico al prestito con obbligo di riscatto che scatterà al primo punto conquistato dall'OM.

Agenti al lavoro: si valutano le ultime clausole

NAPOLI

Milik-Marsiglia più vicini. Giuntoli: "Lavoriamo"

Prima della chiusura definitiva dell'affare, gli agenti di Milik attendono di analizzare i contratti per capire se ci saranno eventuale clausole particolari non gradite, come ad esempio quella che impedirebbe al giocatore di fare ritorno in Italia per un periodo di due o tre anni. In ogni caso, non dovrebbero esserci sorprese: tutto procede verso la conclusione positiva dell'operazione, martedì 19 gennaio potrebbe essere il giorno giusto per il trasferimento di Milik al Marsiglia.