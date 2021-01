Continua la trattativa tra Napoli e Olympique Marsiglia per il trasferimento di Arkadiusz Milik in Francia. L'attaccante polacco, fuori dai piani tecnici e in scadenza di contratto a giugno con il club azzurro, potrebbe presto raggiungere la Ligue 1. A confermarlo il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, che ha parlato della trattativa ai microfoni di Dazn: "Per Milik c'è una trattativa in corso col Marsiglia - ha chiarito -, stiamo lavorando. Il loro ds Longoria dice che serve pazienza? Allora vedremo chi ne avrà di più. Sia con loro che con Arek c'è un grande rapporto, dunque stiamo valutando insieme un po' di cose".