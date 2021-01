Possibili movimenti importanti in attacco in casa Cagliari. Nelle ultime ore, infatti, la società rossoblù ha mostrato un interesse molto concreto per Simone Zaza, che in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio nel Torino. L'attaccante classe '91, fin qui 9 presenze e 1 gol in campionato, è una richiesta esplicita di Eusebio Di Francesco, che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo. L'interesse per Zaza è un segnale chiaro di come, nonostante gli ultimi risultati negativi, il club del presidente Giulini stia dando fiducia a Di Francesco, che in questa sessione di mercato ha già visto esaudite altre due sue richieste, Nainggolan e Duncan.