La Fiorentina è al lavoro per regalare a Cesare Prandelli un colpo importante per l'attacco. Valutazioni in corso nelle ultime ore, con il presidente Rocco Commisso deciso a fare sul serio: il profilo sul quale la società viola sta lavorando è quello di Aleksandr Kokorin, russo classe '91 attualmente in forza allo Spartak Mosca, club nel quale in questa stagione ha collezionato in totale 10 presenze tra campionato e coppa di Russia segnando 2 gol e servendo 2 assist. Attaccante rapido e molto tecnico, è stato seguito in passato anche dalla Roma. Legato a stretto filo all'Italia, ha avuto come allenatore a San Pietroburgo Roberto Mancini. Adesso potrebbe arrivare nel nostro campionato: l'operazione non è facile, ma la Fiorentina vuole regalarsi un colpo importante.