Parma scatenato alla ricerca di elementi pronti per la lotta salvezza: viste le difficoltà per arrivare a Benatia, i gialloblù hanno richiesto Fazio alla Roma e pensano anche a Todibo del Barcellona (ora in prestito al Benfica). Non solo, prende anche quota il possibile ritorno in Serie A di Franco Vazquez

Parma scatenato sul mercato, alla ricerca di uomini di esperienza che possano aiutare la squadra gialloblù nella lotta salvezza. La formazione allenata da Roberto D'Aversa si trova infatti attualmente al penultimo posto della classifica e la dirigenza, insieme all'allenatore, ha deciso di mettere nel mirino alcuni giocatori già pronti e che possano avere un impatto immediato sulla squadra. Il primo obiettivo è un difensore centrale e, viste le difficoltà per arrivare a Benatia che l'Al-Duhail non vuole liberare visto l'imminente impegno del club qatariota del Mondiale per club, il Parma sta pensando a Federico Fazio . Il club gialloblù ha avviato i primi contatti con la Roma, che ha anche Juan Jesus nella lista dei partenti, altro profilo che potrebbe rientrare negli interessi del Parma. In alternativa si pensa anche a Mateo Musacchio dal Milan.

Chiuso anche l'arrivo di Conti dal Milan

Gialloblù che però non guardano soltanto in Serie A e hanno puntato anche Jean-Clair Todibo, difensore centrale classe '99 del Barcellona al momento in prestito al Benfica. Sul calciatore c'è anche l'interessamento da parte di Saint-Etienne e Nizza, ma a favorire il Parma ci sarebbe la volontà del calciatore, che gradirebbe un'esperienza in Italia. Difensori ma non solo, perchè nelle ultime ore sta prendendo quota l'ipotesi di riportare in Serie A Franco Vazquez: l'ex Palermo era stato inizialmente fortemente caldeggiato da Fabio Liverani, ma anche le valutazioni tattiche fatte dopo l'arrivo di D'Aversa hanno convinto la società a spingere per il trequartista del Siviglia. Chiuso intanto l'arrivo a Parma di Andrea Conti, che dunque lascia il Milan in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro e firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con il club gialloblù.