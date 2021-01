Per il centrocampo si spera sempre in Kurtic dal Parma ma c’è stato un tentativo con la Roma per arrivare a Diawara: i granata hanno chiesto il difensore ma i giallorossi non hanno dato aperture alla sua partenza (e lo stesso giocatore non avrebbe intenzione di lasciare Roma). Tentativo non andato a buon fine dunque e possibile nuova offensiva nei prossimi giorni.