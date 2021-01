Sokratis Papastathopoulos torna un nome di moda per la Serie A. Il difensore greco ha infatti ufficiamente rescisso il suo contratto con l'Arsenal, lasciando i Gunners dopo due anni e mezzo con 71 presenze e 6 reti, ed è un obiettivo per due club che cercano rinforzi in difesa. Sul centrale classe 1988 è infatti tornato in pressing il Genoa, maglia vestita da Sokratis dal 2008 al 2010 prima di trasferirsi al Milan. Già a inizio gennaio il club ligure aveva proposto al giocatore due anni e mezzo di contratto e un possibile futuro da capitano. Sul difensore c'è però anche la Lazio, che deve fare i conti con lo stop per infortunio di Luiz Felipe (si opererà alla caviglia e resterà ai box per due mesi) e vuole regalare a Simone Inzaghi un'alternativa in difesa per una seconda parte di stagione che vedrà il club biancoceleste impegnato anche in Champions League.