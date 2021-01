Lasagna ai saluti: è a un passo dal Verona

I numeri in bianconero di Lasagna

All’Udinese da gennaio 2017, Lasagna ha collezionato con la maglia bianconera 125 presenze, arricchite da 34 gol e 9 assist. In questo campionato, l’attaccante ex Carpi è stato impiegato in 16 occasioni (2 gol e 1 assist) da Gotti in Serie A e una volta in Coppa Italia.