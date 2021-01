Fatta per il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma: l'ormai ex attaccante dello Shanghai Shenhua si trova nella Capitale e nella giornata di domani effettuerà le visite mediche, prima di firmare due anni e mezzo di contratto con i giallorossi

Dopo una rincorsa lunga sei mesi, è fatta per il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma: il tentativo di riportare il Faraone in giallorosso era già infatti stato a un passo dal compimento la scorsa estate, prima di infrangersi sulle richieste troppo onerose dello Shanghai Shenhua. In questo mercato di gennaio, la soluzione è stata ormai trovata, con El Shaarawy che ha rescisso il proprio contratto con il club cinese e si trasferirà dunque alla Roma a parametro zero.