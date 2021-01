Il direttore sportivo rossonero analizza il mercato del Milan, alla luce degli arrivi di Mandzukic, Meitè e Tomori: "Vogliamo competere e provarci fino alla fine in tutte le competizioni. Abbiamo deciso di dare qualche alternativa in più a Pioli". E su eventuali nuove operazioni: "Il mercato in entrata è chiuso, a meno di qualche occasione"

Mario Mandzukic, Soualiho Meitè e Fikayo Tomori: sono questi i tre rinforzi che la dirigenza del Milan ha regalato a Stefano Pioli in questo mercato di gennaio per provare a dare l'assalto allo scudetto. Lo conferma anche il direttore sportivo rossonero Frederic Massara, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del match contro l'Atalanta: "Il Milan vuole competere e provare a farlo fino alla fine in tutte e tre le competizioni in una stagione in cui si gioca ogni tre giorni, fronteggiando grandissime emergenze con frequenti di infortuni e la variabile del Covid. Volevamo fornire alternative a Pioli". Trattativa, quella per portare Tomori in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, decisamente complicata: "Abbiamo dovuto combattere abbastanza, siamo convinti che ci possa aiutare e abbia caratteristiche diverse rispetto ai difensori che abbiamo in organico. E' un giocatore che ha nella velocità e nell'aggressività una qualità che i nostri difensori hanno in maniera meno spiccata".