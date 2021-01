Fatta per l’arrivo di Depaoli (di proprietà dell'Atalanta) che arriva in prestito dalla Samp. Affare chiuso con un diritto a 6 milioni. Fronte attacco: con Llorente e Cutrone ormai a un passo dall’Udinese, i giallorossi continuano a cercare un attaccante e Inzaghi vorrebbe un profilo esperto: per questo resta in piedi la possibilità Eder – che dovrebbe tornare in Italia dallo Jiangsu.