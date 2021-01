Verona, ufficiale l'arrivo di Sturaro

Chiusa l'operazione che porta il centrocampista 27enne dal Genoa al Verona in prestito con diritto di riscatto: ritrova Juric, che lo ha già allenato in rossoblù. Ora l'allenatore aspetta Lasagna per l'attacco: all'Udinese 9 milioni e mezzo di euro più uno di bonus

Stefano Sturaro è un calciatore del Verona . Lo comunica una nota ufficiale dell'Hellas: chiusa quindi la trattativa che porta il centrocampista classe 1993 in prestito con diritto di riscatto nella squadra di Juric , allenatore che l'ha già avuto a disposizione ai tempo del Genoa Primavera. Sette presenze in stagione con i rossoblù, Sturaro sarà un'alternativa negli schemi del Verona, in un centrocampo che sta facendo a meno degli infortunati Miguel Veloso e Benassi.

Cresciuto calcisticamente tra Sanremese e Genoa , dopo l'esordio tra i professionisti in B con la maglia del Modena Sturaro è tornato in Liguria nel 2013. Al suo primo campionato di A ha messo insieme 16 presenze e un gol, trasferendosi poi a gennaio 2015 alla Juventus . Con i bianconeri il centrocampista ha giocato 90 partite, vincendo quattro volte lo Scudetto, altrettante la Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo un'esperienza allo Sporting Lisbona , era tornato a gennaio 2019 al Genoa: negli ultimi due anni ha giocato 25 partite e segnato un gol, il 13 dicembre nel match casalingo contro la Juventus.

Attacco, Juric aspetta Lasagna

Le operazioni di mercato in casa Verona non si fermano a Sturaro. L’arrivo di Llorente all'Udinese dal Napoli permetterà infatti ai friulani di lasciar partire Kevin Lasagna in direzione Verona: l'Hellas pagherà il cartellino del giocatore 9 milioni e mezzo di euro più uno di bonus, legato alla qualificazione del Verona alla prossima Europa League. L'operazione sarà completata da lunedì in poi.