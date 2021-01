No Reynolds? Il Benevento si consola con Depaoli

Dopo la trattativa per Reynolds non andata in porto, il Benevento trova un nuovo rinforzo per la fascia destra: arriva Depaoli dall’Atalanta (giocatore di proprietà della Sampdoria) in prestito con diritto di riscatto

Nuovo rinforzo in arrivo per la fascia destra del Benevento. È fatta per l’acquisto di Fabio Depaoli: il terzino arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il giocatore di proprietà della Sampdoria era in prestito all’Atalanta da inizio stagione, perciò i nerazzurri gireranno di loro volta il prestito al Benevento. Il club allenato da Filippo Inzaghi cercava un acquisto in quel ruolo dopo che l’affare Bryan Reynolds in sinergia con la Juve non si è concluso (il giovane terzino del Dallas andrà infatti alla Roma). Depaoli, che sabato in occasione della vittoria per 0-3 a San Siro contro il Milan era in panchina con l’Atalanta, quest’anno ha collezionato 9 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.