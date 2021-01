Il laterale destro statunitense 2001 pronto per i giallorossi. Affare definito in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni, con il Dallas che si tiene un 15% della futura rivendita del giocatore. Per la chiusura della trattativa hanno avuto un ruolo determinante i rapporti tra i Friedkin e la proprietà del club dal quale Reynolds proviene

Definito il futuro di Bryan Reynolds, esterno destro di difesa classe 2001 di proprietà del Dallas Fc. La Roma si è infatti assicurata il difensore, che inizialmente sembrava destinato alla Juventus, passando però in bianconero non prima di sei mesi al Benevento. Reynolds è pronto a lasciare il suo club e a raggiungere l'Italia nelle prossime ore. L'operazione si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro e il club statunitense manterrà il 15% sulla futura rivendita del cartellino. Per Reynolds è invece pronto un contratto di 4 anni e mezzo a 700mila euro l'anno più bonus. Lunedì potrebbe essere la giornata giusta per la chiusura dell’operazione. Per la chiusura della trattativa hanno avuto un ruolo determinante i rapporti tra i Friedkin e la proprietà del Dallas, club dal quale Reynolds proviene.