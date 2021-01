L'attaccante russo è arrivato in Italia: "Ho scelto Firenze per la sua storia e perché è la città più bella d'Europa. Spero di fare tanti gol e vincere dei trofei. Numero? Ho scelto il 91". Operazione da 4 milioni più bonus

La settimana della Fiorentina si è aperta con l'arrivo in Italia di Aleksandr Kokorin. L'attaccante russo è pronto a iniziare la sua nuova avventura nel campionato di Serie A e si è presentato con le sue prime dichiarazioni dopo l'atterraggio in Italia: "Sono felice di essere qui – le sue parole ai canali ufficiali del club viola - Ho scelto Firenze perché è una città piena di storia, la più bella d'Europa. Mia moglie ha influito nella mia scelta. Ora sono pronto a dare del mio meglio, spero di segnare tanti gol e vincere qualche titolo con la Fiorentina. Ho visto l'ultima partita e quella contro il Napoli, conosco Ribery e tanti altri giocatori come Bonaventura. Numero di maglia? Ho scelto il 91".