Fissate le visite mediche dell'attaccante con il club gialloblù: operazione in prestito con obbligo di riscatto, con i bonus si arriverà a 9 milioni di euro. Al posto di Lasagna l'Udinese è pronta a chiudere per Llorente e Cutrone

L'intesa era già nell'aria da tempo, adesso è arrivato l'accordo definitivo: Kevin Lasagna si prepara a diventare un nuovo giocatore del Verona . L'attaccante classe '92, autore di 2 gol e 1 assist in 17 presenze con la maglia dell' Udinese in questa prima parte di stagione, nella giornata di domani - martedì 26 gennaio - sosterrà le visite mediche con il club gialloblù , con il quale poi firmerà il contratto. Lasagna andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ivan Juric, adesso pronto ad abbracciare il suo nuovo attaccante.

I dettagli dell'accordo

CALCIOMERCATO

La quadratura dell'affare è stata trovata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro legato al verificarsi di determinate condizioni, per un'operazione che comprende anche altri bonus: in totale, si arriverà a 9 milioni di euro. In Friuli dal 2017/18 dopo l'esperienza al Carpi, con l'Udinese Lasagna è diventato sempre più protagonista in Serie A conquistando anche la Nazionale. Adesso, per lui, l'inizio di una nuova avventura: il Verona lo aspetta. I bianconeri sostituiranno l'attaccante con Llorente, mentre sono più vicini anche a Cutrone.